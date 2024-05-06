'Kahtalı Mıçe' kansere yakalandı
‘Kahtalı Mıçe’ lakabıyla tanınan usta şarkıcı Mustafa Aslan‘ın gırtlak kanserine yakalandığı açıklandı.
‘Felaket Tellalı’ olarak tanınan Onur Akay, ‘Kahtalı Mıçe’ olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan’ın gırtlak kanserine yakalandığını duyurdu.
71 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Akay “Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya’da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.
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