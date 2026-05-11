Kahve severlere kötü haber: Yaşlılarda kronik ağrıyı tetikliyor!

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan kahve tüketimi ile ilgili bilim dünyasından ezber bozan bir araştırma geldi. Polonya’daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nden akademisyenlerin yürüttüğü çalışma, özellikle yaşlı bireylerde kahve tüketim alışkanlıklarının fiziksel ağrılar üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

KAHVE TÜKETİMİ VE AĞRI YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ BAĞ

Araştırma kapsamında, yaşları 60 ile 88 arasında değişen 205 sağlıklı yetişkin iki yıl boyunca gözlemlendi. Katılımcıların kahve ve balık tüketim sıklıkları ile yaşadıkları ağrıların şiddeti, 10 puanlık bir ölçek üzerinden değerlendirildi.

Elde edilen sonuçlara göre, bu iki yıllık süreçte kahve tüketimini artıran bireylerde, tüketimi azaltanlara kıyasla ağrı yoğunluğunda 6,56 puanlık dev bir artış gözlemlendi. Bu bulgu, kafein alımının yaşlılık dönemindeki kronik ağrı mekanizmalarını olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

YAĞLI BALIK AĞRIYI AZALTIYOR

Çalışmanın bir diğer önemli verisi ise beslenmenin iyileştirici gücüne odaklanıyor. Araştırmacılar, beslenme listesinde yağlı balık miktarını artıran bireylerin kronik ağrı yoğunluğunda 4,45 puanlık bir azalma yaşandığını kaydetti. Omega-3 ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan balık tüketiminin, inflamasyonu azaltarak ağrı yönetiminde anahtar rol oynadığı düşünülüyor.