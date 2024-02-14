Gaziantep'ten eşsiz bir lezzet: Ayva Kebabı tarifi...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:12

Güncelleme: 14.02.2024 - 18:12

Gaziantep tarihinin yanı sıra leziz yemekleri ile de tanırır ve birçok damak tadına hitap eden bol çeşitlilik sunar. Antep mutfağının lezzetli yemekleri sadece tatları ile değil, aynı zamanda geleneksel yöntemleri ve malzemeleri ile de dikkat çeker. Yemeklerde kullanılan baharatlar, Antep'te yetiştirilen meyve ve sebzeler ile birlikte özel tatlar yaratır. Antep mutfağı, Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir ve gastronomi turizminin de popüler destinasyonlarından biridir. Peki Antep mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan Ayva Kebabı nasıl yapılır? İşte Ayva Kebabı tarifi...

Ayva Kebabı Tarifi:

Malzemeler:

3 adet ayva

250 gram kuşbaşı kuzu eti

1 adet kapya biber

1 yemek kaşığı

domates salçası

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay bardağı sıcak su

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yapılışı:

Ayvaların 3'te ikisi kalacak şekilde enine kesin ve bir fırın tepsisine oturtun. Kestiğiniz kısımları küp küp doğrayın ve bir kenara alın. Fırın tepsisine oturttuğunuz ayvaları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Ayvalar pişerken bir tavaya yağı alın ve etleri önce sularını salıp sonra tekrar çekene dek kavurun. Ayrı bir tavaya tereyağını alın ve salçayı güzelce kavurun.Ardından küp doğranmış biberi ve ayvaları ekleyip güzelce kavurduktan sonra, tuzunu karabiberini ekleyin. Son olarak sıcak suyu da ilave edip bir taşım kaynatın ve etlerle birleştirin. Etler güzelce yumuşayana dek pişirin. Fırında pişmiş olan ayvaları alın ve içlerini bir kaşıkla oyduktan sonra hazırladığınız harç ile doldurup servis edin. Afiyet olsun!