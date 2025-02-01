Yayınlanma: 01.02.2025 - 20:12

Güncelleme: 01.02.2025 - 20:12

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ünlü kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı Etem Çalışkan'ın vefatını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) duyurdu. Peki, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan kimdir? Usta sanatçı Etem Çalışkan neden vefat etti? İşte, ayrıntılar...

ETEM ÇALIŞKAN KİMDİR?

Türk kaligrafisinin önemli isimlerinden biri olan Etem Çalışkan, 1928 yılında Tarsus'un Göçük köyünde dünyaya geldi.

Erken Yıllar ve Eğitim Hayatı

İlk ve orta eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde afiş bölümünde yaptı. Burada ünlü sanatçılar Sabri Berkel, Emin Barın ve Namık Bayık'tan dersler aldı. Öğrencilik yıllarında Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Emin Barın’a yardımcı olan Çalışkan, bu süreçte kaligrafi sanatına olan ilgisini pekiştirdi.

Sanat Kariyerinin Başlangıcı ve Gazetecilik

Çalışkan, sanat kariyerine aynı zamanda gazetecilikle de başladı. 1954 yılında, öğrenciliği devam ederken Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak çalışmaya başladı. İlk işlerinden biri, Jane Eyre filmi için yapılan fotoroman çalışmasıydı. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk fotoroman yayını olarak kayıtlara geçti. Sonrasında Ankara’daki Zafer ve Öncü gazetelerinde çalıştı ve İstanbul’daki Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet, Hürriyet gibi büyük gazetelerde de görev aldı. Özellikle her yıl 10 Kasım’da Atatürk portreleri çizmesiyle tanınır hale geldi.

Önemli Çalışmalar ve Eserler

En bilinen çalışmalarından biri, Türkiye'de ders kitaplarında yer alan Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nın yazımını yapmasıdır. Ayrıca, Anıtkabir’in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında büyük emeği geçmiş ve kurduğu kaligrafik eserlerle hafızalarda derin izler bıraktı.

Çalışkan’ın en önemli eserlerinden biri de, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini yeni yazı ile yazmasıdır. Bunun yanı sıra, Atatürk’ün Nutuk adlı eserini kaligrafik olarak iki cilt halinde yazmış ve bu eser 2002 yılında yayımlandı.

Ödüller ve Başarılar

Sanat hayatı boyunca birçok ödül kazanan Etem Çalışkan, 1994 yılında 8. Altın Koza Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. 2021 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kazandı.

ETEM ÇALIŞKAN NEDEN VEFAT ETTİ?

TGC'den yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından, Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan hattat Etem Çalışkan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."