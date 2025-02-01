Yayınlanma: 01.02.2025 - 14:47

Güncelleme: 01.02.2025 - 14:47

Türk sanat tarihinin adından en fazla söz ettiren sanatçılarından biri olarak tarihe geçen Barış Manço, ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak. Peki, Barış Manço kimdir? Barış Manço ne zaman, neden öldü? Barış Manço'nun babası kim? Barış Manço'nun hayatı ve kariyeri...

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço, Usta sanatçı İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te Üsküdar'da dünyaya geldi. Manço ailesi ilk çocuklarına "Savaş" ismini verirken, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde doğan ikinci çocuklarına ise "Mehmet Barış" ismini vermeyi uygun buldu. Manço'nun daha sonra Oktay ve İnci ismini taşıyan iki kardeşi daha oldu. Anne ve babası 3 yaşındayken ayrılan Barış Manço, çocukluğunu babasının yanında geçirdi.

BARIŞ MANÇO'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Manço, ilk grubunu 1958'de Galatasaray Lisesi'nde okurken "Barış Manço ve Kafadarlar" adıyla kurdu ve ilk bestesini "Dream Girl" adıyla çıkardı. Ünlü sanatçı, müzik hayatındaki ilk konserini yine Galatasaray Lisesi'nin konferans salonunda verdi.

"Harmoniler" grubuyla 1962'de ilk 45'lik plağını çıkaran Manço, henüz 19 yaşındayken yayımladığı bu albümde, İngilizce sözlü "Twist in USA" ve "The Jet" isimli iki parçaya imza attı. Usta sanatçı, bu albümün ardından bir yıl sonra Belçika'da bulunan ağabeyi Savaş Manço'nun yanına giderek, Belçika Güzel Sanatlar Akademisine kaydoldu. Bu okulda resim, grafik, desen ve iç mimari okuyan Manço, bir taraftan da gece bekçiliği ve garsonluk gibi işlerde çalıştı.

Yabancı müzisyenlerden oluşan "Vahşi Kediler" grubuyla da bir süre çalışan Manço, 1964'te doldurduğu biri İngilizce, ikisi Fransızca üç şarkılık 45'liği Fransa'da yayınlandı. 12 Ocak 1965'te Paris Olympia Konseri'ni veren sanatçı, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in öncülüğündeki "Kaygısızlar" grubuyla 1967'de "Kol Düğmeleri"ni çıkardı.

Dönemin aranjman modasına tepki gösteren Barış Manço, "Kızılcıklar Oldu mu?", "Derule", "Kirpiklerin Ok Ok Eyle" gibi türküleri rock'n roll ve twist tarzlarında seslendirdi. "Sychedelic" müzik akımından da etkilenen grup, "Ağlama Değmez Hayat" şarkısıyla başarı yakaladı. "Altın Plak" ödülü kazanan bu albümün ardından Barış Manço ve Kaygısızlar, Fransa'ya gitti. Burada plak çalışması yapılsa da albüm uzun süre piyasaya sürülmedi ve Kaygısızlar ile yollarını ayıran Barış Manço, 1970'te yurda döndü.

BARIŞ MANÇO NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

31 Ocak 1999 gece saat 23.30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01.30'da öldü.

BARIŞ MANÇO'NUN EŞİ KİM?

Barış Manço ilk evliliğini 1967 yılında, fotomodel Maria Claude ile yaptı. Üç yıl nişanlı kalan çiftin evliliği yaklaşık 40 gün sürdü.

Türkiye Güzeli Azra Balkan ile bir süre nişanlı kalan Barış Manço, aradığı mutluluğu, telefonu kullanmak için evine gelen komşusunun akrabası Lale Çağlar'da buldu. Barış-Lale Manço çiftinin "Doğukan Hazar" ve "Batıkan Zorbey" ismini verdikleri iki oğulları oldu.

BARIŞ MANÇO'NUN ALBÜMLERİ

1976: 2023 (Yavuz Plak)

1976: Baris Mancho (C.B.S. Disques)

1979: Yeni Bir Gün (Yavuz ve Burç Plakçılık)

1980: Disco Manço (Türküola)

1981: Sözüm Meclisten Dışarı (Türküola)

1983: Estağfurullah... Ne Haddimize! (Türkola)

1985: 24 Ayar (Emre Plak)

1986: Değmesin Yağlı Boya (Emre Plak)

1988: Ful Aksesuar'88 Manço: Sahibinden İhtiyaçtan (Emre Plak)

1989: Darısı Başınıza (Yavuz ve Burç Plakçılık)

1992: Mega Manço (Emre Plak)

1993: Ben Bilirim (Yavuz ve Burç Plakçılık)

1995: Müsaadenizle Çocuklar (Emre Plak)

2018: Golden Rollers (Tunas Tunes) - 1965'te Belçika'da kayıt edilen ama önce piyasaya çıkmayan şarkılar.

1996: Live in Japan (Emre Plak)

1972: Dünden Bugüne (Sayan Plak)

1977: Sakla Samanı Gelir Zamanı (Yavuz Plak)

1993: Barış Manço Klasikleri: Dağlar Dağlar (Coşkun Plak)

1995: Best Album (Victor Entertainment)

1995: Barış Manço (Victor Entertainment)

1999: Mançoloji (Emre Plak)

2009: Kızılcıklar Oldu mu - 1966 Plak Kayıtları (Coşkun Plak)

2002: Yüreğimdeki Barış Şarkıları (Columbia Kaset)

2007: Barış Manço Çocuk Şarkıları Volume 1 (Emre Plak)

2010: Barış Manço Çocuk Şarkıları Volume 2 (Emre Plak)

BARIŞ MANÇO'NUN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1970 : Altın Plak Ödülü (Ağlama Değmez Hayat)

1970 : Platin Plak Ödülü (Dağlar Dağlar)

1970 : Hey Dergisi Yılın Bestesi Ödülü (Dağlar Dağlar)

1970 : Hey Dergisi Yılın Düzenlemesi Ödülü (Derule)

1970 : Hey Dergisi Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü (Barış Manço)

1973 : Hey Dergisi Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü (Barış Manço)

1973 : Hey Dergisi Yılın Topluluğu Ödülü (Kurtalan Ekspres)

1973 : Hey Dergisi Yılın Düzenlemesi Ödülü (Hey Koca Topçu)

1974 : Hey Dergisi Yılın Topluluğu Ödülü (Kurtalan Ekspres)

1979 : Hey Dergisi Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü (Barış Manço)

1979 : Hey Dergisi Yılın Albümü Ödülü (Yeni Bir Gün)

1980 : Altın Orfe Altın Madalya Ödülü (Nick The Chopper)

1983 : Hey Dergisi Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü (Barış Manço)

1987 : "Kültür Elçisi" Ünvanı, Belçika

1991 : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Ünvanı, Ankara/Türkiye

1991 : Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora, Ankara/Türkiye

1991 : Soka Üniversitesi Uluslararasi Kültür ve Barış Ödülü, Tokyo/Japonya

1992 : Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı, Brüksel/Belçika

1992 : Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı, Paris/Fransa

1994 : Kocaeli Üniversitesi Barış Diploması, Kocaeli/Türkiye

1995 : Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Türkmen Vatandaşlığı, Aşkabat/Türkmenistan

1995 : Pamukkale Üniversitesi Onursal Doktora, Denizli/Türkiye

1995 : Min-On Vakfı Yüksek Şeref Madalyası, Tokyo/Japonya

1997 : Hürriyet Altın Kelebek TV Yıldızları En İyi Çocuk Programı Ödülü (7'den 77'ye Adam Olacak Çocuk)

1997 : Liege Prensliği Onursal Hemşerilik Beratı, Liege/Belçika



