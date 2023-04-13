Kalp sağlığında ilk adım kötü alışkanlıkları bırakmak

Yayınlanma: 13.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 07:00

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Akyüz, kötü alışkanlıkların en başında sigaranın geldiğini ve sigaranın kesinlikle bırakılması gerektiğini ifade etti.

Akyüz, 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası'ndan dolayı şunları söyledi:

“Kalp sağlığımız için karbonhidrattan fakir beslenmemiz gerekiyor. Özellikle bizim halk arasında ekmek, şeker çok tüketilen besinler. Bunları fazla tükettiğimizde kalp damar rahatsızlıklarına sebep oluyor. Kolesterolün yükselmesinde de yine beslenme alışkanlıklarımız önemli bir yer tutmakta. Örneğin yağlı beslenme bunlardan biri. Dengeli bir diyetimizin olması lazım. Bu diyetin içinde karbonhidrat, yağ, protein hepsi olacak, ancak yağ ve karbonhidrat ağırlıklı beslendiğimiz zaman bu kalp damar hastalıklarına sebep oluyor.”

"MUAYENELERİNİ YAPTIRMAK GEREKİYOR"

Kalp hastalıklarında aileden gelen yatkınlıkların da etken olduğunu belirten Akyüz, bu gibi durumlarda kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini önemle vurguladı. Aile öyküsünün önemine vurgu yapan Akyüz, “Burada aile öyküsü dediğimiz birinci dereceden akrabalar; yani anne, baba ve kardeşlerden söz ediyoruz. Erkek bireylerde 55 yaştan önce kalp-damar hastalığı, kalp krizi, bypass, stent gibi öyküler varsa bu diğer bireylere risk yükler. Kadınlarda anne, kardeş gibi kişilerde de 65 yaştan önce böyle durumlar ortaya çıkarsa ilave risk yükler. Bu gibi durumlarda daha genç yaşlarda kalp muayenelerini yaptırmak gerekiyor” dedi.

YILDA BİR DEFA MUAYENE UYARISI

Akyüz, erkeklerde 40 yaşından itibaren, kadınlarda ise menopozdan sonra yıllık kalp muayenelerini önerirken, aile öyküsü olan hastalarda bunu 10’ar sene erkene çektiklerini ifade etti. Buna göre erkek hastalarda 30, kadınlarda 40’lı yaşlardan itibaren yılda bir defa kalp muayenesi yapılması gerektiğini belirten Akyüz, özellikle erkek olmanın da bir risk faktörü olduğunu söyledi.

Erkek olmanın yanında hastanın ailesinde kalp rahatsızlığı öyküsü varsa, hasta sigara kullanıyorsa daha çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Akyüz, birinci amaçlarının hastalığı önlemek olduğunu, ikinci amaçlarının ise tedavi etmek olduğunu aktardı.