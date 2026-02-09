Anadolu Grubu’nun kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, hayatını kaybetti. Anadolu Grubu ailesinin “yeri doldurulamayacak büyüğü” olarak nitelendirilen Kamil Yazıcı’nın cenaze programı da belli oldu. Peki, Kamil Yazıcı kimdir? Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı neden öldü?

KAMİL YAZICI KİMDİR?

Kamil Yazıcı veya tam adıyla Süleyman Kamil Yazıcı, 1 Temmuz 1929'da Aksaray'da dünyaya geldi. Askerlik görevi için geldiği İstanbul'da askerliğin bitmesiyle iş hayatına atıldı. 1950 yılında İzzet Özilhan ile ortak işletmeciliğe başladı. Ortaklığın başarılı olmasıyla 1960'lı yılların sonunda Anadolu Grubu kuruldu. 1979 yılında, ortağı Kamil Yazıcı ile birlikte Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kurdu.

2014 yılında vefat eden İzzet Özilhan ile birlikte Anadolu Grubu Onursal Başkanlığı görevini sürdürmüş ve sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük etmiştir.

KAMİL YAZICI EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Suzan Yazıcı ile evli olan Kamil Yazıcı'nın, Osman Turgut Yazıcı adında bir oğlu, Fazilet Yazıcı, Gülten Yazıcı, Nilgün Yazıcı, Gülşen Yazıcı ve Hülya Elmalıoğlu adında beş kızı bulunmaktadır.

KAMİL YAZICI NEDEN ÖLDÜ?

97 yaşında vefat eden duayen ismin ölüm nedenine ilişkin resmi bir hastalık açıklaması yapılmazken, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirtiliyor.