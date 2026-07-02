Kamuran İnselel, bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ancak ünlü oyuncudan acı haber geldi. Kamuran İnselel, hayatını kaybetti. Peki, Kamuran İnselel kimdir? Kamuran İnselel kaç yaşında, nereli? Kamuran İnselel neden öldü? Kamuran İnselel hangi yapımlarda rol aldı?

KAMURAN İNSELEL KİMDİR?

Kamuran İnselel 1938 yılında Eskişehir'de doğdu.

KAMURAN İNSELEL HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?