Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur 2. maçında ise Kuzey Amerika temsilcisi Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Gözler şimdi Kanada ile yapılacak ikinci müsabakada.
Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında bugün TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.
TÜRKİYE - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanacak.
A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2. turda F grubunda Almanya ve Kanada'nın ardından Sırbistan ve ABD ile mücadele edecek.
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