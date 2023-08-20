TV yayın akışı 20 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2023 Pazar, 10:04
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ağustos Pazari günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Uyuyor</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Patron Mutlu Son İstiyor</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Karateci Çocuk</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Meg: Derindeki Dehşet  </p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ağustos Pazari günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Uyuyor

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Karateci Çocuk

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Meg: Derindeki Dehşet  

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Windstorm 3</p> <p>12:10 Dizi TV</p> <p>13:10 Vermem Seni Ellere</p> <p>16:50 Ölümlü Dünya</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Meg: Derindeki Dehşet</p> <p>22:10 Creed: Efsane'nin Doğuşu</p> <p>00:35 Tesla</p> <p>02:35 Buzkıran</p> <p>05:00 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Windstorm 3

12:10 Dizi TV

13:10 Vermem Seni Ellere

16:50 Ölümlü Dünya

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Meg: Derindeki Dehşet

22:10 Creed: Efsane'nin Doğuşu

00:35 Tesla

02:35 Buzkıran

05:00 Kalp Yarası

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Afilli Aşk</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:30 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Ya Çok Seversen</p> <p>16:00 Dönence</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık</p> <p>22:45 Koruyucu</p> <p>00:45 Koruyucu</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>04:50 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:45 Koruyucu

00:45 Koruyucu

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

04:50 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Sultan</p> <p>14:45 Mavi Boncuk</p> <p>16:30 Her Gönülde Bir Aslan Yeter</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Uyuyor</p> <p>22.15 Köydem İndim Şehre</p> <p>23:45 Banker Bilo</p> <p>01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar</p> <p>03:00 Resimdeki Sevgili</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sultan

14:45 Mavi Boncuk

16:30 Her Gönülde Bir Aslan Yeter

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyuyor

22.15 Köydem İndim Şehre

23:45 Banker Bilo

01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

03:00 Resimdeki Sevgili

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Çöp Adam</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:15 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Patron Mutlu Son İstiyor</p> <p>22:15 Hokkobaz</p> <p>00:20 Patron Mutlu Son İstiyor</p> <p>02:30 Hokkobaz</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

22:15 Hokkobaz

00:20 Patron Mutlu Son İstiyor

02:30 Hokkobaz

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>10:00 Batılı Adam</p> <p>12:15 Kasabadaki Yabancı</p> <p>14:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>17:00 Gazete Magazin</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:15 Batılı Adam</p> <p>02:30 Kasabadaki Yabancı</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Batılı Adam

12:15 Kasabadaki Yabancı

14:15 İşte Gelin İşte Kaynana

17:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Batılı Adam

02:30 Kasabadaki Yabancı

04:30 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Yaz Şarkısı</p> <p>13:00 Kısmet</p> <p>16.00 Ruhun Duymaz</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>00:00 Ruhun Duymaz</p> <p>02:45 Yasak Elma</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Kısmet</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:00 Kısmet

16.00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

00:00 Ruhun Duymaz

02:45 Yasak Elma

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Kısmet

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aslan Ailem</p> <p>09:15 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>12:15 Hayallerin Peşinde</p> <p>13:20 Hayatımın Neşesi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Karateci Çocuk</p> <p>22:50 Lion</p> <p>01:20 Kendi DÜşen Ağlamaz</p> <p>03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>05:40 Hayallerin Peşinde</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Aslan Ailem

09:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:15 Hayallerin Peşinde

13:20 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Karateci Çocuk

22:50 Lion

01:20 Kendi DÜşen Ağlamaz

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:40 Hayallerin Peşinde

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