TV yayın akışı 20 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ağustos Pazari günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Uyuyor

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Karateci Çocuk

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Meg: Derindeki Dehşet