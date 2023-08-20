TV yayın akışı 20 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ağustos Pazari günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Uyuyor
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Karateci Çocuk
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Meg: Derindeki Dehşet
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Windstorm 3
12:10 Dizi TV
13:10 Vermem Seni Ellere
16:50 Ölümlü Dünya
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Meg: Derindeki Dehşet
22:10 Creed: Efsane'nin Doğuşu
00:35 Tesla
02:35 Buzkıran
05:00 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:45 Koruyucu
00:45 Koruyucu
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
04:50 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sultan
14:45 Mavi Boncuk
16:30 Her Gönülde Bir Aslan Yeter
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyuyor
22.15 Köydem İndim Şehre
23:45 Banker Bilo
01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
03:00 Resimdeki Sevgili
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
22:15 Hokkobaz
00:20 Patron Mutlu Son İstiyor
02:30 Hokkobaz
05:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Batılı Adam
12:15 Kasabadaki Yabancı
14:15 İşte Gelin İşte Kaynana
17:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Batılı Adam
02:30 Kasabadaki Yabancı
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:00 Kısmet
16.00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
00:00 Ruhun Duymaz
02:45 Yasak Elma
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Kısmet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Aslan Ailem
09:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:15 Hayallerin Peşinde
13:20 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Karateci Çocuk
22:50 Lion
01:20 Kendi DÜşen Ağlamaz
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:40 Hayallerin Peşinde
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