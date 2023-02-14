Kanal D'den yeni karar.. Üç Kız Kardeş dizisi için kötü haber

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 20:15

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 20:15

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye genelinde büyük üzüntüye yol açtı. Çok sayıda dizi için set durdurma kararı alındı. Seti duran diziler arasında Üç Kız Kardeş dizisi de yer alıyor.

İclal Aydın; Reha Özcan; Özgü Kaya; Almila Ada; Melisa Berberoğlu gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı.



BU HAFTADA YAYINLANMAYACAK

İclal Aydın; Reha Özcan; Özgü Kaya; Almila Ada; Melisa Berberoğlu'nun başrollerindeki Üç Kız Kardeş dizisi için Kanal D yeni bir karar aldı ve bu karar gereğince dizi bu akşamda yayınlanmayacak.



ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAYINLANACAK MI?

Salı akşamları ekrana gelen Üç Kız Kardeş dizisinin gelecek hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyordu. Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; Bir çok dizinin en az 1 hafta daha ekrana gelmesi beklenmiyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlandığı Kanal D'nin yayın akışı da belli oldu.

Deprem özel yayını - Süresiz

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler. Türkan, kendisini savunmaya çalışsa da Somer için büyük hayal kırıklığı yaşanır. İkili arasında güven bağları tamamen kopma noktasına gelir. Nesrin, Mustafa ve Sevilay’la yüzleşmek için evlerine gider. O sırada Türkan'la karşılaşınca Nesrin'in tepkisi sert olur. Türkan, annesinin sözlerine karşı kendisini savunmak istese de Nesrin dinlemez. Türkan, Sevilay'la ortaklığını devam ettirdiği için herkesten darbe alır.

Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin’e gider. Somer'in Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu öğrendiğini Nesrin'e söyleyen Rüçhan, Türkan'ı kötülemekten de geri kalmaz. Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin’in ilişkisi sürprizlere gebe kalır. Rüçhan ve Nesrin, rolleri değiştirince olanlar olur.



