Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan neden öldü? Kanbolat Görkem Arslan dizileri

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başladı. 2021 yılında dansçı Hicran Akın Arslan ile evlendi.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN DİZİLERİ

2004: Çemberimde Gül Oya

2006-2007: Hatırla Sevgili

2007: Ayrılık

2007-2008: Asi

2010: Ezel

2010-2012: Yer Gök Aşk

2013-2014: Tatar Ramazan

2015-2016: Poyraz Karayel

2016-2017: Hayat Bazen Tatlıdır

2018: Servet

2020-2021 Kuruluş Osman

2021-2022 Destan

2022-2023 Alparslan: Büyük Selçuklu

2024 Yabani

2025 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.