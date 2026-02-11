Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan neden öldü? Kanbolat Görkem Arslan dizileri
KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?
Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başladı. 2021 yılında dansçı Hicran Akın Arslan ile evlendi.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN DİZİLERİ
2004: Çemberimde Gül Oya
2006-2007: Hatırla Sevgili
2007: Ayrılık
2007-2008: Asi
2010: Ezel
2010-2012: Yer Gök Aşk
2013-2014: Tatar Ramazan
2015-2016: Poyraz Karayel
2016-2017: Hayat Bazen Tatlıdır
2018: Servet
2020-2021 Kuruluş Osman
2021-2022 Destan
2022-2023 Alparslan: Büyük Selçuklu
2024 Yabani
2025 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.