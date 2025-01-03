Musa Özuğurlu kimdir? Musa Özuğurlu kaç yaşında, nereli?
Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Musa Özuğurlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Musa Özuğurlu kimdir? Musa Özuğurlu kaç yaşında, nereli?
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Tele 1 sunucu Musa Özuğurlu'nun Tayfur'a yönelik sözleri tepki topladı. Peki, Musa Özuğurlu kimdir? Musa Özuğurlu kaç yaşında, nereli?
MUSA ÖZUĞURLU KİMDİR?
Gazeteci. Mesleğe 1994 yılında başladı. Çok sayıda radyo ve TV kanalının haber merkezlerinde editörlük, muhabirlik, program sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk’ün Suriye temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Suriye’de 2011’de başlayan süreci 2016 yılına kadar yerinde takip eden az sayıda yabancı gazeteciden biridir. Alanı Suriye başta olmak üzere Ortadoğu. Serbest gazeteci olarak çalışmaktadır.
MUSA ÖZUĞURLU NE DEDİ?
Musa Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar." ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.
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