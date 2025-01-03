Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:05

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:05

Catwoman (Kedi Kadın) olaran anılan Jocelyn Wildenstein 84 yaşında hayatını kaybetti. Peki, "Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein kimdir? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında, nereli? Jocelyn Wildenstein neden öldü?

JOCELYN WILDENSTEIN KİMDİR?

Jocelyn Alice Wildenstein 5 Ağustos 1940'ta İsviçre'nin Lozan kentinde Jocelyne Périsset adıyla doğdu. Babası Armand Périsset bir spor malzemeleri mağazasında çalışıyordu ve annesi Liliane Périsset ev hanımıydı. 1964 yapımı Un commerce tranquille filminin yapımcısı İsviçreli Cyril Piguet ile 17 yaşındayken çıkmaya başladı. Daha sonra İtalyan Fransız film yapımcısı Sergio Gobbi ile Paris'te yaşadı. Orada yetenekli bir avcı ve pilot oldu.

Wildenstein yüzünde kapsamlı kozmetik ameliyatlar geçirdi. Kedi benzeri görünümü medya kuruluşlarının ona "Kedi Kadın", "Aslan Kraliçe" ve " Wildenstein'ın Gelini " lakaplarını takmasına yol açtı. İsviçre kökenini öne sürerek aşırı estetik ameliyat geçirdiğini reddetti ancak gözlerini daha kedi gibi yapmak için milyon dolarlık bir ameliyat geçirdiğini kabul etti ve bunu kocasıyla birlikte yaptırdı.

JOCELYN WILDENSTEIN NEDEN ÖLDÜ?

Wildenstein, 31 Aralık 2024'te 84 yaşında Paris'teki bir otelde akciğer embolisinden öldü.