Talha Siraç Ünlü kimdir? Talha Siraç Ünlü neden gözaltına alındı?

Ferdi Tayfur hayranlığıyla sosyal medyada gündem olan Talha Siraç paylaştığı videoyla tepki topladı. Peki, Talha Siraç Ünlü kimdir? Talha Siraç Ünlü neden gözaltına alındı?

Talha Siraç Ünlü kimdir? Talha Siraç Ünlü neden gözaltına alındı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:17

Son günlerde sosyal medyada Ferdi Tayfur hayranlığıyla gündeme gelen Talha Siraç Ünlü, birçok yurttaş tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Talha Siraç Ünlü kimdir? Talha Siraç Ünlü neden gözaltına alındı?

TALHA SIRAÇ ÜNLÜ KİMDİR?

Talha Sıraç Ünlü 17 yaşındadır. Ferdi Tayfur'a büyük bir sevgi besleyen Ünlü, Tayfur'un hastaneye kaldırılmasının ardından giyimi ve tarzıyla Ferdi Tayfur'a benzetilmişti. 

TALHA SIRAÇ ÜNLÜ GÖZALTINA MI ALINDI?

Talha Siraç Ünlü'nün Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli Ünlü'nün evinde gözaltına alındığı açıklandı.


Etiketler: #Talha Siraç Ünlü #Ferdi Tayfur #kimdir?

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