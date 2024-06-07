Kanser tedavisi görüyordu: Ünlü oryantal Tanyeli sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Uzun süre tedavi gören Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oryantal yemek programı yapacağını söyledi.
Geçtiğimiz yıl tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, son olarak Nişantaşı'nda modacısıyla görüntülendi.
Zayıfladığı görülen oryantal, "Hayatım boyunca 46 kiloya düşmemiştim. Ama görüyorsunuz ayaktayım. İki gündür hastanedeyim. Testler yaptık. Pazartesi iyi sonuçlar bekliyorum. 1 Temmuz'da yemek programına başlıyorum. Bu mücadele en önemli şey moral ve motivasyon. En büyük terapim yemek yapmak. En büyük hayalim gerçek oldu" dedi.
Tanyeli, "Sanat camiasından kimler iyi yemek yapıyor?" sorusuna, "Sahneye çıkan çok sanatçı evde terapi olarak yemek yapıyor. Kuzu tandır, karnıyarık ve perde pilavım iyidir. Uzak Doğu yemeklerini iyi yaparım. Yemekte çok meraklıyım. Dünya mutfağına düşkünüm" yanıtını verdi.
Oryantal, "Sanat dünyasında vefasızlık var mı?" sorusuna, "İyi şeylere odaklanıyorum. Basın bana sahip çıktı. Olanlar iyi ki var. Sesimi duyuranlardan Allah razı olsun" diye cevap verdi.
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