Kanser tedavisini tamamlayan Kate Middleton, sessizliğini bozdu

Kanserle mücadele süreci boyunca özel hayatına dair açıklamalar yapmaktan kaçınan Prenses Kate Middleton, tedavi sonrası döneme dair duygularını paylaşmaya başladı.

43 yaşındaki Middleton, dün İngiltere'nin Essex kentindeki Colchester Hastanesi'ne gerçekleştirdiği kraliyet ziyareti sırasında, Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nin Refah Bahçesi'nde zaman geçirdi ve tedavi süreci sonrası yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı.

"CESUR BİR YÜZ TAKINIYORSUNUZ"

Prenses, “Tedavi boyunca bir tür cesur yüz takınıp metanet gösteriyorsunuz. Tedavi bitiyor, sonra ‘Başlayabilirim, normale dönebilirim’ diyorsunuz ancak aslında sonrasındaki aşama gerçekten çok zor” sözleriyle yaşadığı süreci özetledi.

Middleton, “Artık klinik ekibin kontrolü altında değilsiniz ancak belki de eskiden olduğu gibi evde normal bir şekilde işlev göremiyorsunuz” diyerek bu dönemin yalnızlığına dikkat çekti. “Aslında sizinle bu konuda konuşacak, size yol gösterecek ve tedaviden sonraki bu tür aşamalarda size rehberlik edecek birinin olması bence gerçekten değerli” şeklinde konuştu.

"YENİ NORMALİNİZİ BULMALISINIZ"

“Yeni normalinizi bulmalısınız ve bu, zaman alır” diyen Prenses Kate, “Bu bir iniş çıkıştır, beklediğiniz gibi pürüzsüz değildir. Ancak gerçek şu ki zor zamanlar geçiriyorsunuz” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

GÖREVLERİNE DÖNSE DE HER ETKİNLİKTE YER ALMIYOR

Prenses Kate Middleton, geçen yıl eylül ayında kemoterapi sürecinin sona erdiğini duyurmuş ve kraliyet görevlerine geri dönmüştü. Ancak 2024’ün büyük bölümünde kamuoyunun karşısına çıkmayan Middleton, 18 Haziran’daki geleneksel Royal Ascot at yarışı etkinliğine de katılmadı.