Kansere yakalanan Armağan Çağlayan tedavi sürecini anlattı: Kemoterapi almayacağım
Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan, diğer kanser hastalarına göre farklı bir yöntemle tedavi olacağını söyledi. Çağlayan, "Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almayacağım" dedi.
Kansere yakalanan televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, tedavi süreciyle ilgili konuştu. Sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten Çağlayan, tedavi sürecinde kemoterapi ve radyoterapi almayacağını açıkladı.
Karar'da yer alan habere göre, Maltepe'de "Size Anlatacaklarım Var" isimli tek kişilik gösterisini gerçekleştiren Çağlayan, diğer kanser hastalarına göre farklı bir yöntemle tedavi olacağını vurguladı. Çağlayan, "Gayet iyiyim. Sonuçlarım İsrail'e gitti. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almayacağım. Sadece kanserli hücrenin büyüme hızı çok yüksek olduğu için ben diğer kanser hastalarından farklı olarak ben üç yıl boyunca üç ayda bir ilaçlı tomografi çektirmek zorundayım. Yani kanserim tekrar etmezse verilen ilaçtan dolayı bir kez daha kanser olacağım. İnşallah Allah korur..." dedi.
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