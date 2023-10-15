Kanserle mücadele eden Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin Türkiye'deki tedavisi tamamlandı. Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'ya gidecek
Oryantal Tanyeli, geçtiğimiz aylarda pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Tedavisine başlanan Tanyeli, bu süre içinde İtalya ve Fransa'da düzenlenen defile organizasyonlarında podyuma çıktı. Tanyeli, her defasında hastalığını yenerek hayata tutunacağını söyledi.
Tanyeli'nin Prof. Dr. Bilgi Baca’nın uyguladığı tedavisi tamamlandı.
Tanyeli, ameliyatı için Küba’ya karar verdi. HaberTürk’ün aktardığına göre, önümüzdeki hafta tedavisine devam etmek için Küba’ya gidecek olan Tanyeli, moralinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.
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