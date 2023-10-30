Kansere yakalanmıştı... Yeşilçam'ın efsane ismi Bahar Öztan ikinci kez ameliyat oldu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:41

Güncelleme: 30.10.2023 - 15:49

Daha önce kanseri 3 kez yenen ve geçen aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan, ameliyat olacağını duyurmuştu.

İki hafta önce ameliyat olan ve sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Bahar Öztan, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hala hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum" dedi.

Bahar Öztan, Instagram hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dahi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hala hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum."