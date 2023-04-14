5. kez kansere yakalanmıştı... Yeşilçam'ın efsane ismi Bahar Öztan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bahar Öztan, geçtiğimiz günlerde 5. kez kansere yakalandığını duyurmuştu. Öztan, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeşilçam'ın unutulmaz dizilerinde rol alan Bahar Öztan, geçtiğimiz günlerde 5. kez kolon kanserine yakalandığını duyurmuştu. Hastane yatağında fotoğraf paylaşan 60 yaşındaki Öztan, "Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım" notunu düşmüştü.
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA
İstanbul'da özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu Öztan, son sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi vermişti.
"3 AYLIK BİR TEDAVİ"
Tedavisinin başladığını belirten Öztan, "3 aylık bir tedavi, arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun" açıklamasında bulunmuştu.
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