Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bahar Öztan'dan kötü haber

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 20:09

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 20:09

Daha önce sağlık durumuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Herkes dualarını eksik etmeyip, çok güzel enerjiler gönderdi" diyen Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan'dan hayranlarını üzen haber geldi.

TEKRAR KANSERE YAKALANDI

Sevilen oyuncunun yeniden kansere yakalandığı öğrenildi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Dört kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, Muğla Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyor.





"İNŞALLAH YİNE ATLATACAĞIM"





Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan Bahar Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum" ifadelerini kullandı.





"MİS KOKUSU BENİ BİR MÜDDET İDARE EDER"





Hasta yatağında yeğeniyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş. Güzel gülücüklerinle moral verdi. Mis kokusu beni bir müddet idare eder" mesajını yazdı.









GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Bahar Öztan'ın yeniden kansere yakalandığını öğrenen hayranları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevilen oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

BAHAR ÖZTAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Bahar Öztan 'Şaşkın Milyoner' (1974) ve 'Ortadirek Şaban' (1984) gibi filmlerde rol almıştı.

