Kanseri yenen Canan Ergüder yeni dizi ile ekranlara dönüyor
Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinden ayrılarak, kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, kanseri yendi. Meslek hayatına kaldığı yerden devam eden ünlü oyuncu iddialı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Nisan 2021’de meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder, hastalığı nedeniyle başrol oynadığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Tedavisinin ardından, kanseri yenen 44 yaşındaki başarılı oyuncu sağlığına kavuştu.
Son olarak Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan başarılı oyuncu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Canan Ergüder, yeni dizi 'Aile’de başrol oynayacak.
Ergüder, dizide "Leyla" karakterini canlandıracak.
CANAN ERGÜDER KİMDİR?
15 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası siyaset bilimci ve akademisyen Üstün Ergüder, annesi Rukiye Ergüder'dir. 1994 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Aralıklarla 12 yıl bale yaptı. Lise yıllarında okulda sahnelenen bir müzikalde rol aldıktan sonra tiyatrocu olmaya karar verdi.
Video Haberler
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Saldırgan hakkında yeni gelişme
- 'Böyle sokağa çıkamazsın!'
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
- KPSS'de yeni skandal!