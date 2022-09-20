Kanseri yenen Canan Ergüder yeni dizi ile ekranlara dönüyor

20 Eylül 2022 Salı, 07:50

Nisan 2021’de meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder, hastalığı nedeniyle başrol oynadığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tedavisinin ardından, kanseri yenen 44 yaşındaki başarılı oyuncu sağlığına kavuştu.

Son olarak Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan başarılı oyuncu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Canan Ergüder, yeni dizi 'Aile’de başrol oynayacak.

Ergüder, dizide "Leyla" karakterini canlandıracak.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası siyaset bilimci ve akademisyen Üstün Ergüder, annesi Rukiye Ergüder'dir. 1994 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Aralıklarla 12 yıl bale yaptı. Lise yıllarında okulda sahnelenen bir müzikalde rol aldıktan sonra tiyatrocu olmaya karar verdi.