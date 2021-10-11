Kanserle mücadele eden Canan Ergüder: Setlere döneceğim

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:20

Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul'a yoğun ilgi devam ediyor. Tersane İstanbul'da gerçekleşen etkinliğe, mart ayından beri meme kanseriyle savaşan oyuncu Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte katıldı.

"DOĞRU PROJE GELDİĞİNDE DÖNECEĞİM"

Gazetecilerle sohbet eden Ergüder, "Setleri özlediniz mi?" sorusuna, "Sete dönmedim daha, inşallah doğru proje geldiğinde döneceğim" yanıtını verdi.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 44 yaşındaki oyuncu, projelerden teklif aldığını söyledi.

"TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Canan Ergüder'in tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başladığı görülmüştü.

Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım" diye konuşmuştu.



