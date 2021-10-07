Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder yaşadığı zor günleri anlattı

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 16:41
<p>Geçen aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, yaşadı zor dönemi anlattı.</p>

Geçen aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, yaşadı zor dönemi anlattı.

<p>Ünlü oyuncu Canan Ergüdür, geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanseri ile mücadelesini anlattı. Rahatsızlığını ilk kez setten sonra eve gelip duş alırken fark ettiğini söyleyen Canan Ergüder, sonrasında yaşananları anlattı.<br></p>

Ünlü oyuncu Canan Ergüdür, geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanseri ile mücadelesini anlattı. Rahatsızlığını ilk kez setten sonra eve gelip duş alırken fark ettiğini söyleyen Canan Ergüder, sonrasında yaşananları anlattı.

<p>Hürriyet Gazetesi’nde Fulya Soybaş’ın köşesinde röportaj yaptığı Canan Ergüder, doktorun kanserden şüphelenmesi sonucunda hüngür hüngür ağladığını belirtti.</p>

Hürriyet Gazetesi’nde Fulya Soybaş’ın köşesinde röportaj yaptığı Canan Ergüder, doktorun kanserden şüphelenmesi sonucunda hüngür hüngür ağladığını belirtti.

<p>Duşta memesinde bir tuhaflık olduğunu fark eden ve doktora başvuran Canan Ergüder, “Kontrol sırasında doktorun yüz hatlarından sonra meme kanseri olduğunu anladım ve çok korktum” açıklamasında bulundu.&nbsp;&nbsp;</p>

Duşta memesinde bir tuhaflık olduğunu fark eden ve doktora başvuran Canan Ergüder, “Kontrol sırasında doktorun yüz hatlarından sonra meme kanseri olduğunu anladım ve çok korktum” açıklamasında bulundu.  

<p><strong>İKİ KEZ PANİK ATAK GEÇİRDİM</strong></p><p>Düşüncelerinin en tepe noktasında oğlunun olduğunu söyleyen Canan Ergüder, “Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı. Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük. Çok ağır bir duygu. ‘Ya bana bir şey olursa...’ Canan Ergüder ayrıca bu süreçte iki kez panik atak geçirdiğini de söyledi.</p>

İKİ KEZ PANİK ATAK GEÇİRDİM

Düşüncelerinin en tepe noktasında oğlunun olduğunu söyleyen Canan Ergüder, “Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı. Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük. Çok ağır bir duygu. ‘Ya bana bir şey olursa...’ Canan Ergüder ayrıca bu süreçte iki kez panik atak geçirdiğini de söyledi.

<p><strong>Ergüder, tedavi süreciyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:</strong></p><p><em>"Dördü iki haftada bir ağır, dördü daha hafif olmak üzere toplam sekiz kemoterapi aldım. Bitti. Bu arada daha hafif denilen kemoterapi beni mahvetti. Çok fazla ağrı çektim. Kas ağrılarım çok fazlaydı.</em></p><p><em>Insomnia yaptı. Uykusuzluk çıldırtıcı bir şey. Sonra hafifliyor ama işte! Çok şükür vücudum iyi baş etti tüm bunlarla. Ayak ve ayakaltı taban ağrım da fenaydı. Yataktan kalkamıyorsun. Kemoterapi aldıktan beş gün sonra ancak toparlanıyordum. Üzerine radyoterapi aldım. O da bitti, şükür. Görüntülü henüz hiçbir şey bakılmadı henüz. Bakılacak."</em></p>

Ergüder, tedavi süreciyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Dördü iki haftada bir ağır, dördü daha hafif olmak üzere toplam sekiz kemoterapi aldım. Bitti. Bu arada daha hafif denilen kemoterapi beni mahvetti. Çok fazla ağrı çektim. Kas ağrılarım çok fazlaydı.

Insomnia yaptı. Uykusuzluk çıldırtıcı bir şey. Sonra hafifliyor ama işte! Çok şükür vücudum iyi baş etti tüm bunlarla. Ayak ve ayakaltı taban ağrım da fenaydı. Yataktan kalkamıyorsun. Kemoterapi aldıktan beş gün sonra ancak toparlanıyordum. Üzerine radyoterapi aldım. O da bitti, şükür. Görüntülü henüz hiçbir şey bakılmadı henüz. Bakılacak."

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