Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder yaşadığı zor günleri anlattı
İKİ KEZ PANİK ATAK GEÇİRDİM
Düşüncelerinin en tepe noktasında oğlunun olduğunu söyleyen Canan Ergüder, “Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı. Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük. Çok ağır bir duygu. ‘Ya bana bir şey olursa...’ Canan Ergüder ayrıca bu süreçte iki kez panik atak geçirdiğini de söyledi.
Ergüder, tedavi süreciyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
"Dördü iki haftada bir ağır, dördü daha hafif olmak üzere toplam sekiz kemoterapi aldım. Bitti. Bu arada daha hafif denilen kemoterapi beni mahvetti. Çok fazla ağrı çektim. Kas ağrılarım çok fazlaydı.
Insomnia yaptı. Uykusuzluk çıldırtıcı bir şey. Sonra hafifliyor ama işte! Çok şükür vücudum iyi baş etti tüm bunlarla. Ayak ve ayakaltı taban ağrım da fenaydı. Yataktan kalkamıyorsun. Kemoterapi aldıktan beş gün sonra ancak toparlanıyordum. Üzerine radyoterapi aldım. O da bitti, şükür. Görüntülü henüz hiçbir şey bakılmadı henüz. Bakılacak."
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