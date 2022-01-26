Kanunsuz Topraklar'a yeni transfer: Emel Çölgeçen kadroda
Oyuncu Emel Çölgeçen, FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kanunsuz Topraklar'ın kadrosuna dahil oldu. Çölgeçen, dizide Mehveş karakterine hayat verecek. Son olarak koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe atılan dizinin çekimleri yakın zamanda yeniden başlamıştı.
Özellikle fenomen dizi Poyraz Karayel’de canlandırdığı ‘Sema’
karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Emel Çölgeçen, yapımını Gold Film’in,
yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği “Kanunsuz Topraklar"ın kadrosuna
katıldı.
Çölgeçen, FOX TV'de yayınlanan dizide Mehveş karakterini
canlandıracak.
Çölgeçen'in canlandıracağı Mehveş karakteri, Esra Bilgiç'in
hayat verdiği Gülfem’in İstanbul’dan gelen teyzesi olarak izleyici karşısına
çıkacak.
Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı “Kanunsuz Topraklar”, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta izleyicilerle buluşuyor.
KORONAVİRÜS ARASI VERİLMİŞTİGeçen haftalarda FOX TV’nin yeni sezondaki iddialı dönem dizisi Kanunsuz Topraklar'ın setinden kötü haber gelmişti. 13. bölümü yayınlanamayan ve çekimleri durdurulan dizinin setinde tüm ekip ve oyuncular testlerden geçirildi. Son olarak koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe atılan çekimleri yakın zamanda yeniden başladı.
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