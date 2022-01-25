Kırmızı Oda'ya yeni transfer: Hülya Şen kadroda

25 Ocak 2022 Salı, 12:07

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisine Erkan Petekkaya'nın geri döneceği kararının açıklanmasının ardından diziye yeni bir oyuncu daha dahil edildi.

Buna göre oyuncu Hülya Şen, TV8 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümlerinde izleyicilerle buluşacak.

ERKAN PETEKKAYA DA GERİ DÖNÜYOR

Son olarak, reytingleri düşen diziye, geçen sezon Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya’nın geri döneceği duyurulmuştu.

Dizi, yeni sezonda beklentileri karşılayamadı. Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı dizi ilk sezonunda reytinglerde başı çekiyordu. Ancak yeni sezonda ilk 10’a bile giremedi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bunun üzerine geçen sezon "Delikanlı Sadi" karakteriyle Kırmızı Oda’ya katılan oyuncu Erkan Petekkaya ile yeniden anlaşma sağlandı.

Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilecek ve yine Sadi’nin yaşamı flashback sahnelerle canlandırılacak.