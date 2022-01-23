Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinden ilk fragman yayınlandı

23 Ocak 2022 Pazar, 15:02

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

"Çukur" dizisinin yazarı Gökhan Horzum ile Ekin Atalar’ın yazdığı dizi birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını anlatıyor. Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizide Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.

İLK UZUN FRAGMAN

Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen, adı ilk önce ''Bir Gece Ansızın'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Baba'' olarak değiştirilen dizinin ilk uzun fragmanı yayınlandı.

Başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile merak uyandıran dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı bir arada görmek birçok izleyiciyi heyecanlandırdı. İki usta oyuncunun hayranları başta olmak üzere izleyiciler, ilk uzun fragmana yönelik olumlu yorumlarda bulundu.

İşte 'Baba' dizisinden ilk fragman: