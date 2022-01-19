Üç Kuruş dizisine taze kan: Sezin Akbaşoğulları kadroda

19 Ocak 2022 Çarşamba, 15:05

Ay Yapım'ın Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ile Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş'un ekibine yeni bir isim katıldı. Ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları sevilen diziye 11. bölümden itibaren sürpriz bir karakterle dahil oluyor.

SÜRPRİZ BİR KARAKTERLE EKRANDA OLACAK

Kariyeri boyunca televizyon ekranlarında, beyazperdede ve tiyatro sahnesinde birçok farklı karaktere hayat veren oyuncu, şimdi de sürpriz bir karakterle Üç Kuruş ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadelede kilit bir role hayat verecek oyuncu, gücü ve zekasıyla konuşulacak. İkilinin hikayeye dahil olan bu dişli karakter karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak konusu.

ZAFER ALGÖZ VEDA ETMİŞTİ

Son olarak, Üç Kuruş'a 2. bölümde Bahar'ın babası 'Nezih' karakteriyle katılan usta oyuncu Zafer Algöz diziden ayrılmıştı. Nezih'in adamlarını kendi tarafına çekmeyi başaran Kartal, Çıngıraklı'ya baskına gelen Nezih'i tek kurşunla öldürmüştü.