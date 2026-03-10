Dünya müzik sahnesinin en etkili isimlerinden biri olan Kanye West, 2026 yılında İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan Kanye West, sahne adıyla Ye, 2026 yılında Türkiye’de sahne alacak. Uzun süredir beklenen konser, 30 Mayıs 2026 akşamı İstanbul’daki en büyük etkinlik alanlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumunda gerçekleştirilecek.

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kanye West Türkiye konseri için belirlenen bilet fiyatları, stadyumdaki farklı kategori ve oturma alanlarına göre değişiklik gösteriyor. Organizasyon kapsamında sahneye en yakın VIP alanlardan tribünlere kadar geniş bir fiyat aralığı sunuluyor.

Diamond 35.000 TL

Golden 18.000 TL

Silver 12.600 TL

Batı Orta 18.000 TL

Batı Alt 18.000 TL

Doğu Alt 18.000 TL

Batı Alt Premium 23.400 TL

Batı Orta Premium 25.300 TL

Doğu Alt Premium 21.500 TL

Güney 7.200 TL

Kuzey 7.200 TL

Doğu Üst 7.200 TL

Batı Üst 5.400 TL