Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West, İstanbul'da konser düzenleyecek. ILS Vision tarafından organize edilen konsere, yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Peki, Kanye West konseri ne zaman? Kanye West konser bileti ne kadar? Kanye West konseri nerede?

KANYE WEST KONSERİ NEREDE, NE ZAMAN?

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenecek. Yaklaşık 120 bin kişinin katılımının beklendiği etkinlikte konser öncesi ve sonrası festival programları düzenlenecek, toplu ulaşım hizmetleri ise sabaha kadar sürecek.

KONSER SONRASI ULAŞIM ÜCRETSİZ

Etkinlik sonrası oluşabilecek yoğunluğu rahatlatmak amacıyla ulaşım seferlerinde de düzenlemeler yapıldı. Metro seferlerinin sabaha kadar devam etmesi planlanırken, konser sonrasında İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği verileceği öğrenildi. Yetkililer, özellikle etkinlik alanına ulaşım ve çıkışlarda toplu taşıma kullanımının önceliklendirilmesini tavsiye etti.

KONSER ÖNCESİ SONRASI ETKİNLİKLER

Before Party ile başlayacak olan etkinliğin kapılarının saat 13.00’te açılacağı duyuruldu. DJ performansları, sahne sürprizleri ve gün boyu sürecek deneyim alanlarıyla stadyum festival alanına dönüşürken, gece konserin ardından başlayacak olan After Party’de ise müziğin sabaha kadar kesintisiz devam edeceği; lazer, ışık ve havai fişek şovlarının yer alacağı kaydedildi.

Ücretsiz katılım sağlanabilecek Before ve After Party’lerde Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi ünlü isimlerin de sahne alacağı duyuruldu.