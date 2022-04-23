Yıllar boyunca gazete sayfalarına yansıyan 23 Nisan kutlamaları

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 02:16
<p style="text-align: center;"><em>PTT'nin 23 Nisan 1981 için ürettiği zarf</em></p> <p style="text-align: left;">23 Nisan kutlamaları her dönem gazetelerin sayfalarında yer buldu. İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan sayfaların tarihte bıraktığı izler...</p>

PTT'nin 23 Nisan 1981 için ürettiği zarf

23 Nisan kutlamaları her dönem gazetelerin sayfalarında yer buldu. İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan sayfaların tarihte bıraktığı izler...

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1938 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı</em></p>

23 Nisan 1938 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı</em></p>

23 Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1936 tarihli Son Posta gazetesinde 23 Nisan Bayramı</em></p>

23 Nisan 1936 tarihli Son Posta gazetesinde 23 Nisan Bayramı

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1930 tarihli Vakit gazetesinde 23 Nisan Bayramı</em></p>

23 Nisan 1930 tarihli Vakit gazetesinde 23 Nisan Bayramı

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı</em></p>

23 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayram</em></p>

23 Nisan 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayram

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1932 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı</em></p>

23 Nisan 1932 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1933 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı</em></p>

23 Nisan 1933 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı

<p style="text-align: center;"><em>23 Nisan 1934 tarihli Akşam gazetesinde 23 Nisan Bayram</em></p>

23 Nisan 1934 tarihli Akşam gazetesinde 23 Nisan Bayram

23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi

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