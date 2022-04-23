Yıllar boyunca gazete sayfalarına yansıyan 23 Nisan kutlamaları
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- Yeni parti transferi tartışma yarattı
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu