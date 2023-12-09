Kar kapıya dayandı! İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 09.12.2023 - 13:58

Trakya'da bir süredir yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkisini gösteriyor. Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu. Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üstü, evlerin çatıları beyaza büründü.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 kilometre / saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul'da haftasonu hava durmunun çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8 (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Pazar gününden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlıyor. Bu tablo doğrultusunda ise önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.