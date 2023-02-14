Kara haber geldi! Gülben Ergen acı haberi duyurdu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:57

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:57

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açmış ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen de depremle ilgili sık sık paylaşım yapan isimler arasında yer alıyor. Gülben Ergen bu kez sosyal medya hesabı üzerinden bir ölüm haberini daha paylaştı. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...

ACI HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle çöken evlerin altında kalan vatandaşlardan zaman zaman umut dolu haberler geliyor. Ancak gelen haberler her zaman iyi olmuyor.

Gülben Ergen'de sosyal medya hesabından üzüntü duyduğu bir ölüm haberini paylaştı!

Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin gönüllüsü Serdar'ın vefat ettiğini duyurdu. Duygu dolu anlar yaşayan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından şunları yazdı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 2010 yılında Sanatçı Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kurulmuştu. Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan dernek çok sayıda kentte Anaokulu kurmuştur.

