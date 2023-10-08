Kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan, Feyza Altun'a dava!
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve kokain içtiğini canlı yayında itiraf edip gözaltına alınan, evinde uyuşturucu madde bulunan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sıla Doğu, Avukat Feyza Altun'a dava açtı. Altun söz konusu durumu sosyal medya hesabından duyurdu.
Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla da gündeme gelmişti. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ise canlı yayında kokain içtiğini itiraf etmiş ve evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Sıla Doğu'nun evinde uyuşturucu madde bulunmuş, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
Engin Polat'ın kurucusu olduğu Rise & Shine kozmetik markasını eleştiren avukat Feyza Altun, "O ürünler fason üretim. Alıp kendi etiketlerini basıyorlar, ben üretim yapıyorum diyorlar. Şirket yine matrahsız Nilgül Yılmaz isimli bir kişi adına ve 2022’de kurulmuş. Ekrana tükürmeye devam edebilirsin" demişti.
Feyza Altun, Dilan Polat'a ait olan bu ürünlerin içinde kimyasal olmasına rağmen tamamen bitkiselmiş gibi tanıtıldığı için reklam durdurma cezası verildiğini de açıklamıştı.
Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Avukat Feyza Altun hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici tedbire başvurduğu ortaya çıktı.
Feyza Altun, kararı sosyal medyadan paylaşarak şu şekilde tepki gösterdi:
"Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkımda 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici tedbire başvurmuş. Zaten sizlere hakaret etmedim, aşağılamadım ve de şiddet tehdidinde bulunmadım. 6284 sayılı kanun SUSTURMA kanunu değildir. Ne iftirası atmışım çıkıp açıklayacaklar. Ayrıca zaten iletişim kuruyor da değilim. Mahkemelere bak , şiddet mağduru kadınlara koruma kararı vermezken kamuoyunu ilgilendiren hususlarda insanları susturmak için nasıl da kararları veriyorlar.
6284 sayılı kanun kadınlar için çok önemli olan ve gericilerin saldırısı altında kalan bir kanundur. Mahkemeler, bugün gerçek şiddet mağduru kadınlara koruma kararı vermekten imtina ederken, haklarında kamuoyuna mal olmuş tartışmalar olan kişilere çat diye bu kararları vermesi gözümde şüphelidir. 6284 sayılı kanuna sahip çıkacağız ve tekil kötüye kullanımların kanunun önemini azaltmasına izin vermeyeceğiz."
6284 sayılı kanuna aykırı bir karardır. Bu kanun “kadın olduğu için şiddet gören” kadınları kapsar. Dilan Polat kadın olduğu için değil hakkında kamuoyuna yansımış kara para ve verdi iddiaları nedeniyle konuşulmaktadır. Bir avukat olarak hukuki görüş bildirmek kamu görevimdir. Bu… https://t.co/1NU3gt3SyT— Feyza Altun (@feyzaltun) October 8, 2023
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