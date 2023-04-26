Kara sinekleri, arıları ve tüm böcekleri uzaklaştırıyor.. Kokusu bile yetiyor

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:54

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:54

Evde hazırlanan karasinek kovucu tarifleri bu içeriğimizde bulabilirsiniz. Sıcak yaz aylarının bir numaraları kabusu karasineklerden kurtulmanın en etkili ve doğal yollarını sizler için listeliyoruz.

Mavikadin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Kara sinekleri evden uzak tutan yöntemler paylaşıldı. Tamamen doğal olan bu öneriler işinizi kolaylaştıracak.

Bir sprey şişesine (eski camsil şişeniz olabilir) 1 litre suya bir tutam acı biber ve 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı karıştırın ve kara sineklere püskürtün. Karasinekler bulunduğunuz yerden uzaklaşacaktır!

Sprey şişesini suyla doldurun. İçerisine 3-4'er damla karanfil, nane, biberiye ve kekik gibi uçucu yağlardan koyup çalkalayın. Bu karışımı karasineklere sıkın.

1 litre suya lavanta yağı, okaliptüs yağı ve çay ağacı yağından 12’şer damla koyun. Bir kaşık zeytinyağı ekleyin. Bu karışımı bileklerinize ve boynunuza sürebilirsiniz.

Yarım bardak elma sirkesinin içerisine aktardan alacağınız 20 damla biberiye yağı, 10 damla lavanta yağı ve 10 adet karanfil atın. Bu karışımı bir litre suya dökerek iyice karıştırın. Bu karışımı elbiselerinize ve vücudunuza uygulayabilirsiniz.

Evde tütsü yapmak da karasinekleri evden uzaklaştırmaya yardımcı olacaktır. Tütsü ayrıca evi kötü enerjilerden arındırır. Eski bir çaydanlığa veya eski metal bir kase içerisine defne yaprağı, adaçayı, çörek otu ve üzerlik koyun. Uzun çakmak kullanarak bu tütsüyü yakın. Evi dolaşıp dumanın tüm eve yayılmasını sağlayın.

Marketlerde satılan karasinek kovucu spreyler de işinizi görecektir. Yalnız bu ilaçların kokusuz olanını tercih ederseniz sinek ilacının kötü kokusu sizi rahatsız etmez.

Bir tabak içerisine aktardan alabileceğiniz okaliptüs yaprağı, defne yaprağı ve tane karanfilden biraz koyun. Karasineklerin olduğu bölgelere tabaklar içerisinde bu bitkileri bulundurun. Kokuları kayboldukça yeni yapraklarla değiştirin.

Sinekler fesleğen ve nane kokusundan hoşlanmazlar. Karasineklerin olduğu yerlere bu bitkilerin olduğu saksıları koyabilirsiniz.

Son olarak ne yaparsanız yapın karasineklerden kurtulamıyorsanız belediye görevlilerine, zabıtaya bildirip karasinekle mücadele adına bulunduğunuz yerin ilaçlanmasını da talep edebilirsiniz.