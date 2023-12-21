Karadeniz'in geçim kaynağı! Dekar başına verim 3 katı artıyor... Bu yöntemleri deneyin!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:39

Güncelleme: 21.12.2023 - 15:39

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, toprak analizi, doğru gübreleme ve budama çalışmaları ile fındıkta verimin dekar başına 80-100 kilogramdan 300 kilograma kadar arttırılabileceğini söyledi. Yılmaz, bahçelerde kullanılan budama aletlerinin dezenfekte edilmeden bir başka bahçede kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındık, üreticilerin gelirlerine büyük katkı sağlıyor. Üreticiler, az alandan verimli fındık alabilmek adına kış aylarında yapılması gereken gübreleme, fındık ocakları ve dal bakımlarını gerçekleştirirken, uygun şartlarda yapılan bakım ile dekar başına verimin 80 kilogramdan 300 kilograma ulaşabileceği belirtiliyor. Fındıkta budamada kullanılan ekipmanların bir başka bahçede kullanılmadan önce dezenfekte edilmesi de bahçelerdeki hastalıkların buluşmaması adına önem taşıyor.

“TAHLİL YAPILMADAN KULLANILAN GÜBRE FAYDA SAĞLAMAK YERİNE ZARAR VEREBİLİR”

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilin tarım alanlarının yüzde 86’sını oluşturan fındığın ciddi döviz getirisi sağlayan bir ürün olduğunu söyledi. Hasat dönemi bitiminden sonra üreticilerin toprak tahlilleri yaptırmasını ve bu sonuca göre gübreleme işlemlerinin yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Üreticilerimiz kimi zaman tahlil yaptırmadan gübre kullanıyorlar. Bu şekilde kullanılan gübre faydadan çok zarar verebiliyor. Örneğin toprağın kireç oranı yeterli iken kireç atılırsa, diğer besin maddelerinin alımına da engel olunuyor. Bu nedenle toprak tahlili ilk şartımız” ifadelerine yer verdi.

“VERİMİ ARTIRMAK İÇİN DOĞRU BAKIM ÖNEMLİ”

Yılmaz, bu süreçte doğru gübreleme ve bunun yanında budama ile dip sürgünleri temizliği için çalışmalarının yapılması gerektiğini belirterek, “Yılda 2 defa alınması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Kesip atacağımız dip sürgünlerine gübre atmamamız, onları temizlememiz gerekiyor. Hastalıklı ve zarar görmüş dallar varsa bu dalları, verimden düşmüş dalları çıkartmamız lazım. Ocakta olması gereken dal sayısına da uymamız gerekiyor. Sonrasında dal üstü ve uç budama yapmak sureti ile dallar üzerinde yan dallanmayı sağlamamız gerekiyor. Yan dallanmayı ne kadar arttırırsak verimi de o kadar arttırmış olacağız. Budama ile fındığa rahat gelişebileceği bir ortam oluşturacağız. Budama yapıldıktan sonra da zirai mücadele çok önemli. Bununla ilgili de yapılması gereken çalışmaları mutlaka yapmamız gerekiyor. Şu an son zamanlarda bahçelerimizde bir bakteriyel yanıklık hastalığı görüyoruz. Bununla ilgili de karanfiller uyanmadan önceki dönemde yüzde 1,5-2’lik bordo bulamacı uygulaması bu konuda hastalığın baskılanması ve yayılımını önlemek adına oldukça önemli” diye konuştu.

“Budamada kullanılan alet ve ekipmanlar bizim için çok önemli, bu ekipmanları bir bahçede kullanıp sonrasında farklı bir bahçede kullanabiliyoruz” diyen Yılmaz, “Budama yapan ekipler var, bu ekipler farklı bahçelerde budama yapıyorlar. Bir başka kişinin bahçesine geçmeden budama ekipmanlarının dezenfekte edilmesi çok önemli. Aksi takdirde çalışılan bahçede bir hastalık varsa bunu budama ekipmanları ile başka bahçeye taşımı olabiliyoruz. Bu nedenle budama kullanılan ekipmanların mutlaka dezenfekte edilerek bir başka bahçede kullanılması önemli” şeklinde konuştu.

“DOĞRU BAKIM İLE VERİM ARTAR"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, doğru bakım ve gübreleme ile dekar başına alınan verimin 80-100 kilogramdan 25-300 kilograma ulaşabileceği ifade ederek, şunları söyledi:

“Fındığa bakım yapıldığın muhakkak karşılığı alınıyor. Şu an verimi dekar başına 250-300 kilogramları bulan, budama gübreleme ve diğer işlemlerin yanında sulama imkanı olan ve tesis kurulan bahçelerimizde verim değerlerinin 400-450 kilogramlara çıktığını da gördük. Dolayısı ile bakıldığı zaman fındık bize karşılığını veriyor. Dekar başına 80-100 kilogram ortalamadan bir anda 250-300 kilogram verim değerlerine ulaşabiliyoruz. Bunun yolu da fındığımıza iyi bakım yapmak ile mümkün. Şuan içerisinde bulunduğumuz dönemin de çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Hem gübreleme, hem budama ve zirai mücadeleler için dikkat etmemiz, üzerinde önemli durmamız gereken çalışmaları mutlaka yapmamız gerekiyor. Bunlar yapıldığında verim ve kalite olarak muhakkak karşılığını alıyoruz.”