Karantina Adası’ndan Michelin yıldızlı şeflere: Urla’nın zamansız ruhu

Son yıllarda nitelikli gastronomi ve bağ rotalarıyla öne çıkan Urla, popüler bir destinasyon olmanın ötesinde binlerce yıllık tarihi, sürdürülebilir yaşam kültürü ve edebiyata yön veren köklü mirasıyla Ege'de yavaş yaşamın merkez üssü haline geliyor.

Ege kıyılarında son yılların en çok dikkat çeken kültür ve lezzet duraklarından biri olan Urla, ziyaretçilerine katman katman açılan derin bir hikaye sunuyor. Çoğu zaman hafta sonu kaçamakları, bağ rotaları ve modern restoranlarıyla tanınan ilçe; İyonya uygarlığının önemli merkezlerinden Klazomenai’nin mirasını bugünün estetik yaşam anlayışıyla harmanlayarak zamansız bir Ege karakteri ortaya koyuyor.

DÜNYANIN EN ESKİ ZEYTİNYAĞI İŞLİĞİ

Urla’nın doğayla kurduğu dostluğun ve üretim kültürünün temelinde binlerce yıllık bir zeytin geleneği yatıyor. Antik İyon kenti Klazomenai, dünyanın bilinen en eski zeytinyağı işliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 2 bin yıl önce zeytini işleyip ticaretini yapan antik dönem insanının bıraktığı bu izler, bugün Urla Zeytin ve Sanat Festivali gibi etkinliklerle geleceğe taşınıyor. Lahitlerde kullanılan taşlardan yerleşim biçimlerine kadar bölge tarihine dair önemli ipuçları barındıran bu havza, sadece ticaretin değil, evreni ve doğayı anlamaya çalışan ilk düşünürlerden Anaksagoras gibi isimlerle felsefi düşüncenin de merkezi olarak kabul ediliyor.

Antik çağdan gelen bu üretim ve sanat temelli yaşam felsefesi, günümüzde Urla Sanat Sokağı’ndaki seramik atölyeleri, tasarım dükkanları ve küçük galerilerle canlılığını koruyor. İlçenin kırsalında da bu bilinç oldukça yüksek; Türkiye’nin ilk köy tiyatrosuna ev sahipliği yapan ve bu kültürü festivallerle uluslararası boyuta taşıyan Bademler Köyü ile zeytincilik geleneğini sürdüren Birgi Köyü, Akdeniz’in ortak tarım mirasını yaşatmaya devam ediyor.

TIBBİ TARİHİN SESSİZ TANIĞI: KARANTİNA ADASI

Urla’nın tarihi mirasları arasında en sıra dışı hikayeye sahip alanlardan biri de Karantina Adası olarak öne çıkıyor. 18. yüzyılın ortalarında dünyayı kasıp kavuran veba ve kolera gibi salgın hastalıklara karşı Osmanlı döneminde kurulan bu sağlık merkezi, deniz ticareti yoluyla bulaşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla inşa edilmiş. Binaları Fransızlara yaptırılan adada, yurt dışından gelen gemilerdeki yolcuların eşyaları özel odalarda buharla sterilize ediliyor, yolcular doktor kontrolünden geçirilerek hamamlarda yıkanıyordu. Görevliler ile yolcular arasındaki teması sıfıra indiren özel bölmeleriyle döneminin çok ötesinde bir tıbbi lojistiğe sahip olan ada, 1950 yılına kadar aktif olarak kullanıldı. Bugün Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan adaya bireysel giriş yapılamasa da grup randevuları ile ziyaret imkanı bulunuyor.

SLOW FOOD HAREKETİ VE MİCHELİN YILDIZLI ŞEFLER

Özellikle pandemi sonrasında uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla büyük şehirlerden yoğun göç alan Urla, yeni sakinlerine rağmen dingin karakterini korumayı başarıyor. Yaşamın merkezine hızı değil, dengeyi koyan ilçede yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil, bir kültür deneyimi olarak kabul görüyor. Slow Food (Yavaş Gıda) hareketinin Türkiye’deki ilk topluluklarından birinin burada kurulması da bu dengeli yaşam biçiminin bir sonucu.

Yerel pazarlardan alınan taze otlar, enginar, yerel peynirler ve deniz ürünleriyle şekillenen modern Ege mutfağı, bugün Michelin yıldızlı şeflerin restoranlarına da ev sahipliği yapıyor. Bölgenin köklü bağcılık ve şarap üretimi geleneği özellikle sonbahardaki bağ bozumu dönemlerinde büyük ilgi görürken; Kuşçular, Barbaros ve Yağcılar köyleri çevresinde yaz aylarında mor renge bürünen lavanta tarlaları da görsel bir şölen sunuyor.

İlçenin sokaklarında ise yerel bir tatlı klasiği olan bademli kazandibi, denenmesi gereken lezzetlerin başında geliyor.

NOBEL ÖDÜLLÜ ŞAİRLERDEN TANJU OKAN’A EDEBİ MİRAS

Urla, zengin toprakları ve dingin yapısıyla tarih boyunca önemli sanatçı ve edebiyatçılara ilham kaynağı olmuş bir coğrafya. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren, Ege insanını eserlerine aktaran Necati Cumalı’nın anı evi ilçede ziyaret durakları arasında.

Bunun yanı sıra, Nobel Edebiyat Ödüllü şair Yorgos Seferis de Urla doğumlu. Şiirlerinde Ege’yi ve memleket özlemini işleyen Seferis’in eserlerinde, çocukluğunun geçtiği bu toprakların izleri net bir şekilde görülüyor. Türk müziğinin ikonik isimlerinden Tanju Okan’ın da yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği ilçede anısını yaşatan noktalar bulunurken; Yıldız Kenter ve Can Yücel gibi usta isimler de Urla’nın kültürel atmosferine değer katan figürler arasında yer alıyor.

Geçmişle bugünü, antik bir kentle çağdaş sanat galerilerini, binlerce yıllık zeytin kültürüyle modern gastronomi şeflerini aynı potada eritebilen Urla; zamanın biraz daha yavaş aktığı, insanlara zamanla yeniden ilişki kurma fırsatı tanıyan yaşayan bir kültür coğrafyası olarak öne çıkıyor.