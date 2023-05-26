Kararmış kömür gibi fayans aralarını temizleme tekniği! Asla leke kalmıyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 23:20

Güncelleme: 26.05.2023 - 23:20

Fayanslar, evlerimizde sıklıkla kullanılan zemin ve duvar kaplamalarıdır. Ancak zamanla fayans araları kir ve lekelerle dolabilir. Bu nedenle, fayans aralarını temizlemek önemlidir. İşte, fayans aralarını temizlemenin etkili yöntemleri:

1. Sirke: Sirke, fayans aralarını temizlemek için etkili bir malzemedir. Sirkeyi suyla karıştırarak sprey şişesine doldurun ve fayans aralarına sıkın. Birkaç dakika bekleyin ve ardından bir fırça yardımıyla fayans aralarını temizleyin.

2. Bicarbonat: Bicarbonat, fayans aralarını temizlemek için doğal bir malzeme olarak kullanılabilir. Bicarbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve fayans aralarına uygulayın. Birkaç dakika bekleyin ve ardından bir fırça yardımıyla temizleyin.

3. Limon suyu: Limon suyu, fayans aralarını beyazlatmak için kullanılabilir. Limon suyunu suyla karıştırarak sprey şişesine doldurun ve fayans aralarına sıkın. Birkaç dakika bekleyin ve ardından bir fırça yardımıyla temizleyin.

4. Profesyonel temizlik ürünleri: Fayans aralarını temizlemek için birçok profesyonel temizlik ürünü de bulunmaktadır. Bu ürünleri kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve doğru şekilde kullanın.

5 .TUZ VE SİRKEYLE DERZ TEMİZLİĞİ

Zaman içerisinde sararan ve kirli görünen fayansları genel temizlikte en çok kullandığımız sirkeyle kolayca temizleyebilirsiniz. Sirkeye bir de tuz eklendi mi ne kadar etkili bir temizleyici olduğuna inanamayacaksınız. Fayansları temizlemek için 1 fincan tuz ve 2 su bardağı elma sirkesine ihtiyaç var. Yapacağınız temizliğin aşamaları ise şöyle;

Derin bir kabın içerisinde tuz ile elma sirkesini eriyene kadar karıştırın.

Kabın içerisindeki suya diş fırçasını daldırın ve bununla fayans aralarına sürmeye başlayın.

Fayans aralarının hepsine hazırladığınız bu karışımı fırçayla sürdükten sonra 5 dakika bekletin.

5 dakikalık bekleyişin ardından fayans aralarını ovun ve sonrasında suyla durulayın.

Kaynak: mynet.com