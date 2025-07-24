İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşçi, "Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur" şeklindeki sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Bu gelişmenin ardından Kardelen Ateşçi araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Kardelen Ateşçi kimdir? İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşçi kaç yaşında, nereli?

KARDELEN ATEŞÇİ KİMDİR?

Kardelen Ateşçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir avukattır. 30'lu yaşlarında olduğu düşünülmektedir.

KARDELEN ATEŞÇİ'NİN KARİYERİ

Kardelen Ateşçi, İstanbul Barosu bünyesindeki Çocuk Hakları Merkezi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşçi, sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşımının ardından X hesabını kısıtladı. Ateşçi’nin "Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur" şeklindeki sözleri, büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından İstanbul Barosu, Taşçı'nın yanında olduklarını açıkladı.