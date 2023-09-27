Kardeşi, Kazım Koyuncu hakkında yapılan şakaya tepki gösterdi

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:30

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:30

YouTube'da yayınlanan bir programda kanserden hayatını kaybeden müzisyen Kazım Koyuncu hakkında yapılan şakaya Koyuncu’nun kardeşi tepki gösterdi.

Programda yıllar önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu'yla ilgili "Kripto para düşkünlüğüyle bilinen Karadenizli ünlü isim kimdir?" sorusu soruldu.

Kullanıcılar bölümün yayından kaldırılmasını isterken, Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu da şakaya tepki gösterdi.

Kazım Koyuncu'nun kardeşi müzisyen Niyazi Koyuncu yaptığı yorumda "Hadsiz ve yersiz bir şaka olmuş. Bu kadını tanımam, bilmem ama sizi takip eden biri olarak bur kadar seviyesiz bir espriyi yayınlayacağınızı düşünmezdim. Umarım yakışanı yaparsınız ve şu videoyu kaldırırsınız" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Selçuk Balcı ise "Bu çok çirkin, hiç komik değil, bu densizlik ve terbiyesizliktir. Espiri konularını yaşamını yitirmiş değerler üzerinden yapıp komik olmaya çalışmayın. Sevenlerini ve ailesini yaralamayın. Ve bu içeriği lütfen kaldırın!" dedi.