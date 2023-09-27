10 bin TL'ye oyuncak bebek alan Demet Akalın’a tepki yağdı

Aldığı oyuncak bebeği sosyal medya hesabından paylaşarak “10 bin kağıt verdim" diyen şarkıcı Demet Akalın'a tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:38
10 bin TL'ye oyuncak bebek alan Demet Akalın’a tepki yağdı
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Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira için Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) aldığı oyuncak bebeği paylaşıp “Bunun adını Burcu koyacağım” dedi.

Akalın, gerçek bir bebeğe benzerliğiyle şaşırtan silikon oyuncağın hediye olmadığını ve 10 bin lira verdiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Takipçileri bu paylaşımın ardından “Yok artık”, “10 bin lirayla bir çocuğun okul kıyafetlerini alsaydın, lüzumsuz…”, “Adaletsiz dünya biz o para için 1 ay çalışalım”, “Çok korkutucu”, “10 bin lirayı SMA hastası çocuklara verseydiniz keşke. Nefes alabilirler hiç olmazsa”, “Komik olduğunu sanıyor” gibi yorumlar yaptı.


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Demet Akalın

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