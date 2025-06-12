Karıncaları evinizden uzaklaştıracak 7 etkili ve doğal yöntem

Yaz aylarında mutfağınızda ya da balkonunuzda aniden ortaya çıkan karınca kolonileri can sıkıcı olabilir. Özellikle çocuklu ya da evcil hayvanlı evlerde kimyasal ilaçlara başvurmak pek güvenli bir seçenek değildir. Neyse ki doğanın sunduğu bazı etkili malzemelerle karıncaları uzak tutmak mümkün.

1. LİMON SUYU VE KABUKLARI

Karıncalar limonun asidik yapısından ve keskin kokusundan hoşlanmaz. Limon suyunu suyla karıştırarak karınca yollarına sıkabilir, limon kabuklarını ise kapı ve pencere kenarlarına yerleştirebilirsiniz.

2. SİRKE VE SU KARIŞIMI

Beyaz sirke, karıncaların yön bulmasını sağlayan koku izlerini bozar. Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırıp bir sprey şişesine doldurarak karıncaların geçiş yollarına uygulayın.

3. TARÇIN VE KARANFİL

Yoğun kokuları sayesinde karıncaları uzaklaştırmada oldukça başarılıdırlar. Toz tarçını veya karanfili, karınca giriş noktalarına serpiştirebilirsiniz.





4. NANE YAĞI

Karıncaların en tahammül edemediği kokulardan biri nane yağıdır. Su dolu bir sprey şişesine birkaç damla nane yağı ekleyerek evin farklı köşelerine sıkabilirsiniz.

5. KAHVE TELVESİ

Kahve telvesi hem kokusuyla karıncaları rahatsız eder hem de geçiş yollarını engeller. Bahçeye ya da balkon kenarlarına dökebilirsiniz.

6. BEYAZ UN VEYA BEBE PUDRASI

Karıncalar bu maddelerin içinden geçmeyi sevmez. Mutfak tezgahı kenarına veya giriş bölgelerine bir şerit halinde dökmeniz yeterlidir.

7. SALATALIK KABUKLARI

Karıncalar özellikle acı salatalık kabuklarını sevmez. Kabukları pencere kenarlarına ve giriş noktalarına yerleştirebilirsiniz.



