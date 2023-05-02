Mülkiyetle ganimet arasında

02 Mayıs 2023 Salı

Benim bir sözüm vardır, şiirime de edebiyat yazılarıma da girmiştir: “Sağ eliyle yazıp sol eliyle silmek!” Boşluğa heykel yapmak gibi bir şey!

Önce bir tanım: Patolojik yalan, yalan söyleme alışkanlığı psikiyatride mitomani olarak tanımlanır. Hastalığa sahip kişilere mitoman denir. Mitomani Yunanca muthos (efsane) ve Latince mania (delilik) kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir.

Burada duralım: Kompozisyon olarak, yazının giriş bölümü tamam. Bundan sonrasını, yani gelişme bölümünü ortak ortam internetten devşireceğim. Sonuç bölümünü yani son paragrafı bu yazının yazarı sıfatımla ben kotaracağım.

[Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu “yaptıkları yatırımları sahiplenmeye çalışmakla” eleştirdi. Erdoğan’ın burada AKP’nin icraatlarına yönelik ifadeleri, zaman zaman sosyal medyada da gündem olan, bugüne kadar yapmadıkları için “Yaptık” dediği hizmetleri akıllara getirdi.]

[Erdoğan, “Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul’un belediye başkanı nerede? Bodrum’da. Ama Erdoğan’ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunan İmamoğlu, “Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun” dedi. Bu arada Erdoğan’ın açılış sırasında “İBB” logosunun bir pankartla gizlendiği metro önünde poz vermesi sosyal medyada gündem oldu.]

Cumhuriyet’ten Çağrı Develioğlu, Erdoğan’ın “Yapmadıkları için yaptık” dediği hizmetler, icraatlar ve yatırımları irdeledi:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Erdoğan, 28 Nisan 2018’de İzmir mitinginde, “Bundan 15 sene önce koskoca İzmir’in doğru dürüst havalimanı var mıydı? Biz geldik, Adnan Menderes Havalimanı’nı yaptık” dedi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılında Turgut Özal tarafından açıldı.

Adıyaman Havalimanı

1 Haziran 2018’de Adıyaman’da miting düzenleyen Erdoğan, “Adıyaman’da havalimanı var mıydı? Biz yaptık biz” ifadesini kullandı. Ancak Adıyaman Havalimanı, AKP kurulmadan 3 yıl önce yani 1998’de hizmete girdi.

Esenboğa Havalimanı

2 Aralık 2016’da Ankara’da otomotiv ticaret merkezi Otonomi’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, “Ankara’da 14 sene önce havalimanı var mıydı?” dedi. Erdoğan, 2002 yılına işaret etti. Ancak başkentteki Esenboğa Havalimanı 1955 yılında yapıldı.

Malatya ve Zonguldak’ta üniversiteler

Malatya mitinginde “Üniversiteyi biz yaptık mı yaptık” dedi. Malatya İnönü Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1975. Zonguldak mitinginde ise “Zonguldak’ta üniversite var mıydı? Üniversiteyi 2007’de biz kurduk” dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1992’de açıldı.

Buzdolabı ve ambulans

Erdoğan 17 Mart 2022’de partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısındaki konuşmasında “Milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor hem oynanan oyunu görüyor. Biz iktidara geldiğimiz zaman paletli ambulansı bırakın, normal ambulans yoktu” dedi.

Erdoğan bazı konuşmalarında da AKP iktidarından önce MR cihazı, buzdolabı ve fırın da olmadığını savunup şunları söylemişti: “Biz gelmeden önce MR mı vardı, biz gelmeden önce tomografi mi vardı? Ambulansları köpekler çekiyordu. 15 sene önce evlerde fırın mı vardı? Biz gelmeden önce, Türkiye’de 15 sene önce, acaba evlerde buzdolabı mı bulunuyordu? Bizden önce cenaze yıkayacak imam yoktu, apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk, cami yoktu.”

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Bu yazı Başyüce’nin bir mitoman olduğunu kesinlikle iddia etmiyor. Çok daha başka bir şey var. Ama ne? Zati Sungur gibi illüzyonistlik (göz bağıcılık) mi? Ancak bir vatandaş olarak bilgi ve belleğime yapılmış çok kaba bir hakaret olarak kabul ediyorum bunları. Sahip çıktığı her şeyi Türkiye Cumhuriyeti devleti yaptı. Acaba “Devlet benim” mi demek istiyor AKP’nin Başyücesi?

