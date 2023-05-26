Karpuz çekirdeklerini sakın atmayın! Hiç bilmiyorduk bu işe yaradığını

Yayınlanma: 26.05.2023 - 23:03

Güncelleme: 26.05.2023 - 23:03

Karpuz, yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biridir. Sulu ve tatlı tadıyla serinletici bir özellik taşıyan karpuz, aynı zamanda birçok faydaya da sahiptir. İçeriğindeki yüksek miktarda su, vücudun ihtiyacı olan sıvıyı karşılar ve böylece susuzluğu önler. Ayrıca, karpuzun içeriğindeki likopen maddesi, kanserle savaşan antioksidanlar arasında yer alır. Karpuz aynı zamanda kalp sağlığına da faydalıdır. İçeriğindeki potasyum, kan basıncını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır. Karpuzun diğer faydaları arasında cildi güzelleştirme, göz sağlığını koruma ve sindirim sistemini düzenleme de yer almaktadır.



ÇEKİRDEKLERİNİ ATMAYIN

Karpuz çekirdeklerini de meğer boşuna çöpe atmışız. Güneş'te aktarılanlara göre; Karpuz çekirdekleri vitamin, mineral ile yağın yanı sıra içerdiği cucurbocitrin adlı madde sayesinde kan basıncının düşmesine ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Çekirdeği karpuzla birlikte çiğ halde tüketemiyorsanız kuruttuktan sonra kuruyemiş şeklinde de yiyebilirsiniz.

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek oluyor... Kalp ve kanser hastalıklarından korunmada fayda sağlıyor... Böbrek ve cilt sağlığımız üzerinde önemli işlevler üstleniyor... Uykusuzluğa karşı savaşıyor... Lezzeti ve bol su içeriğiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden olan karpuz, A ile C vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra likopenden de zengin olması sayesinde sofralarımıza adeta sağlık taşıyor. Ancak karpuz tüketirken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor, aksi halde yarardan çok zarar verebiliyor! Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, glisemik indeksi yüksek olması nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebildiği için karpuzun fazla tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Diyabet ve insülin direnci gibi bir hastalığınız varsa karpuzu günde sadece bir kez 200 gramı geçmeyecek şekilde ve haftada en fazla 3-4 kez tüketmeye özen gösterin" diyor. Çelik, "Karpuz çekirdeklerinin de karpuz gibi sağlığa birçok olumlu etkisi oluyor. Vitamin, mineral ile yağın yanı sıra içerdiği cucurbocitrin adlı madde sayesinde kan basıncının düşmesine ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Çekirdeği karpuzla birlikte çiğ halde tüketemiyorsanız kuruttuktan sonra kuruyemiş şeklinde de yiyebilirsiniz" diye uyarıyor.