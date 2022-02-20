Karşılığında sıfır araç teklif edilen otomobilini kimseye satmıyor
Tekirdağ’da oto galericisi olan Ahmet Kılçık, 7 yıl önce 8 bin kilometredeyken aldığı 1999 model Şahin’e gözü gibi bakıyor. Bütün parçaları orijinal olan otomobilini garajda tutan Kılçık, sadece hafta sonlarında yeğeni ile birlikte gezmek için onu kullanıyor.
Tekirdağ’da oto alım-satım işi yapan Ahmet Işık, çocukluk hayali olan Şahin otomobili 7 yıl önce kardeşi ile birlikte aldı. Vefat eden bir öğretmenin garajında tuttuğu otomobili 8 bin kilometredeyken satın alan Kılçık, otomobili galerinin garajında muhafaza altına aldı. Otomobilini sadece 8 yaşındaki Cihan K.’ı gezdirmek için garajından çıkartan Kılçık, 18 yaşına gelip ehliyeti alınca arabayı yeğenine hediye edeceğini söyledi.
"KARŞILIĞINDA SIFIR ARAÇ VERDİLER, SATMADIK"
Otomobili yeğenine hediye edeceğini söyleyen Kılçık, şunları söyledi:
"Kuş serisi, Şahin bir araç. Orijinal 16 bin kilometrede, herhangi bir değişeni yok. Fabrikadan ne çıktıysa öyle. Her şeyi ile aracımız orijinal. İstanbul’dan birkaç esnaf arkadaş geldi aracımıza talip oldular. Sıfır araç verdiler. Biz aracımızı şuan vermeyi düşünmüyoruz. Garajımızda muhafaza ediyoruz. Allah kısmet ederse yeğenlerime bırakmayı düşünüyoruz.”
ÜNİVERSİTEYE BU ARAÇLA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"
Amcası ile hafta sonları otomobilde gezen 8 yaşındaki Cihan K., “Bu araç amcamın çocukluk hayali. Amcam hep benim için aracını garajda tutuyor. Hafta sonları arabasını garajdan alıp beni yemek yemeye, tatlı yemeye götürüyor. Ehliyetimi alıp üniversiteye bu araçla gitmeyi düşünüyorum. Ben bu arabayı büyüyünce hiç satmayıp değiştirmeyeceğim, hiç bu arabadan başka araba almayacağım” diye konuştu.
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