Kars'ta kışın habercisi hasat başladı: Çuvallar doldu taştı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:54

Güncelleme: 13.10.2024 - 13:54

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede, patates üretimi, yöre halkının temel gelir kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, mahsulü kar yağmadan toplamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Elle tek tek ayıklanan patatesler, büyüklüklerine göre sınıflandırılarak Kars merkezi ve ilçelerinde satışa sunuluyor.

Arpaçay'da yaklaşık 30 yıldır bostancılık yapan Seyfettin Üneş, ilkbaharda ektikleri patatesin hasat zamanının geldiğini belirtti. Mayıs ayında ekim yaptıklarını ve Ekim ayıyla birlikte hasat işlerini tamamladıklarını ifade eden Üneş, bu yılki verimin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Üneş, "Son 3-4 yıldır hastalık nedeniyle verim düşüktü ama bu yıl mahsulümüz sağlıklı ve lezzetli. Hasadını yaptığımız kışlık beyaz patates, haşlama ve kızartma için çok uygun. Arpaçay’da yetişen sebzelerin lezzeti gerçekten farklı. Hasat sürecimiz yaklaşık bir hafta, on gün sürüyor. Şu an günde 90-100 torba patates çıkarıyoruz" dedi.

Arpaçay'da verimli tarım arazilerinde patatesin yanı sıra biber, lahana, domates, maydanoz, soğan gibi pek çok sebze de yetiştiriliyor. Bahar aylarında ekilen bu sebzeler, havaların soğumasıyla birlikte toplanarak ekonomiye ve aile bütçesine katkı sağlıyor.