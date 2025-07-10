Kartalkaya yangını davasında dördüncü gün... Müşteki avukatından, sanık Çetin'e:

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dördüncü gününde devam ediyor. Adliyenin yetersiz olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapılıyor.

Duruşmaya Grand Kartal Otel’in baş aşçısı hem müşteki hem de müşteki tutuksuz sanık olan Reşat Bölük’ün çapraz sorgusuyla devam etti. Müşteki ve müşteki avukatı Yüksel Gültekin, sanık Bölük’e sorular yöneltti ancak Bölük’ün avukatı, “Müvekkilim, meslektaşımın yönlendirmeli sorularına karşı susma hakkını kullanacak. Eğer aynı soruları başka müşteki avukatlar sorarsa yanıtlayacak” dedi. Bunun üzerine sanık Bölük, avukat Gültekin’in tüm sorularına karşı susma hakkını kullandı.

"IZGARADA BİR SORUN OLDUĞU BELLİ, ÇALIŞMASINDA BİR SIKINTI VAR"

Müşteki avukatının “İşe alımı kim yapıyor, kim onay veriyor” sorusuna, sanık Bölük, “Mutfağa alınanlara ben karar veriyorum. Emir Aras da işe alımları denetliyor, onaylıyor” diye yanıtladı. Faysal Yaver’in avukatı Yasin Karagöl de ''Reşat Bey’in anlatımına göre grill plate ızgarada bir sorun olduğu belli. Çalışmasında bir sıkıntı var. Dolayısıyla kendiliğinden bozulma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekir'' dedi.

Daha önce yurt dışında çalıştığını ve vizesi bitince Türkiye’ye gelerek İŞKUR aracılığıyla Grand Kartal Otel’de işe başladığını bildiren resepsiyonistlerden tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin’in savunmasına geçildi.

Çetin savunmasında şunları söyledi:

''Çoğunlukla gece resepsiyonisti olarak başladım 2024’ün Aralık ayında. Gece 00.00 gibi başlarız göreve. Gece yaklaşık 01.00 gibi mutfak alanına gittim, kapı hep kitli olurdu. Kapıyı tıkladım, bana atıştırmalık verirlerdi, zeytin, peynir gibi. Sonrasında kuvvetli bir sarsılma hissettim, deprem olduğunu sandım. Ardından duman gördüm. Etrafa baktım ama bir yangın butonu görmedim. Sonra mutfak elemanı Yusuf’un ‘yangın var’ diye bağırdığını duydum. Saat 03.26’da Jandarmayı aradım hızla. 03.28’de şefim Görkem Bey’i arıyorum. Yusuf ile lobi kısmına geçtik, duman hızla yükseliyordu bu sırada. Merdivenlerde şiddetli bir duman vardı, yukarı çıkmaya yeltendim ama bu nedenle çıkamadım. Tek kişilik koltukları kapıların önüne çekmek aklıma geldi, bunları kapının önüne çektik. Bir çıkış alanı yaratmaya çalıştık misafirler için. Kapının önüne çıktığımız zaman yukarı doğru bağırmaya çalıştım sonra Zeki Yılmaz’ı aradım.

"İŞE GİRERKEN YANGIN EĞİTİMİ ALMADIM, İŞ YERİNDE TATBİKAT DA YAPILMADI"

Sonra tahliyeler başladı. Emir Aras da talimatlar veriyordu, merdiven falan almaya çalışıyordu. İşe girirken yangın eğitimi almadım. İş yerinde tatbikat da yapılmadı. Bize işe girirken kitapçık vermişlerdi, sonradan onlara da baktım orada da yangın ve acil durumlara ilişkin bir bilgi yapılmamış. Yangın sırasında alarm da çalmadı. Kapıyı açma sebeplerimizden bir tanesi de alarmın çalacağını düşünmemizdi. Elif Aras bana ‘arka tarafa geçin ve insanlara atlamaması konusunda bağırın’ şeklinde bir talimat vermişti ancak nasıl çıktığını yangından bilmiyorum. Ben de yangın anında odama çıkmadım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Şu bilgiyi de vermek istiyorum, otelde çalışan arkadaşlar sigara içmesine rağmen yangın alarmı çalmıyordu."

"OTELİN İÇİNDE DEĞİL, DIŞINDA BAĞIRDIM"

Çetin'in savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Çapraz sorgu sırasında sanık Çetin'in yangını fark ettiği anın video kaydı izletildi. Müşteki avukatının “12’nci katta özel bir müşteri kalıyor ve o kurtarılıyor. Bu kim?” sorusuna sanık Çetin, “Bilmiyorum” yanıtını verdi. Sanık Çetin, resepsiyondaki telefonu kullanarak misafirleri aramamasına ilişkin yöneltilen suçlamalara, "Resepsiyondaki telefonunu kullanamamamın nedeni merdiven boşluğundaki dumanın tamamen resepsiyona gelmesidir" yanıtını verdi. "Otelin içinde yangın var diye bağırdın mı?" diye sorulması üzerine Çetin, "Otelin içinde bağıramadım, telefon görüşmesi yapıyordum. Dışında bağırdım" dedi.

Duruşmaya saat 14.45'e kadar ara verildi.