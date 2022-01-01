Kaş tasarımı yaptıracaklara uzmanından uyarı

01 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

Yanlış alımlar, geçirilen rahatsızlıklar, genetik faktörler ve birçok nedenle dökülen ya da seyrelen kaşlar için kadınların başvurduğu kaş tasarımı yöntemlerine ilişkin İşletme Sahibi ve Moda Tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış açıklamalarda bulundu.

Dalmış, “Kaş, gözlerin çekiciliğini ve bakışların derinliğini etkileyen bir unsurdur. Yüzün şekillendirilmesi yapılırken mutlaka kaşın da şekillendirilmesi gerekir. Kaşın renklendirilmesinde kıl ve pudralama tekniklerinin harmanlandığı mix yöntemi de kullanılır. Mix tekniğinin kullanılıp kullanılmayacağına uzmanlar karar verirler. Kaş ve yüzün incelemesi yapıldıktan sonra gerekli görülürse kıl tekniği ile pudralama birlikte uygulanır. Mix tekniği genel olarak hiç kaşı olmayan veya fazlaca seyrelmiş olanlarda uygulanır. Kıl ve pudralama tekniği kullanılarak kaşa hacim ve dolgunluk kazandırılır” diye konuştu.

RENKTE SOLUKLAŞMA OLURSA...

Sait Dalmış, kaş kontöründe tercih edilen yöntemlerden biri olan kıl tekniği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kaş kontöründe kıl tekniği bir seçenek olarak sunulur. Kıl tekniği microblading kalemi ile gerçekleştirilir. Özel olarak tasarlanmış kalem ile kaş tasarımı yapılır. Bu kalemi kullanmak uzmanlık ve deneyim gerektirir. Herkesin başarılı olamayacağı bir alan olduğundan uzmanı tarafından yapılmalıdır. Tasarım sırasında kaşın doğal haline en yakın çizim yapılır. Kıl tekniği uygulanan kişiler mimiklerinde ve diğer özelliklerinde bir kayıp yaşamaz. Düz kaş ve kaş doldurma gibi farklı yöntemler kullanılarak da uygulanır. Kıl tekniğinde kullanılan boyalar tamamen doğaldır. Saç ve ten rengine uygun olan renk seçimi yapılarak uygulamaya geçilir. Boyalar doğal olduğundan belli bir süre sonra soluklaşmaya başlar. Renklerde soluklaşma yaşandığında rötuş yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

FLU GÖRÜNTÜ SEVERLER PUDRALAMA TEKNİĞİ TERCİH EDİYOR

Pudralama tekniğini doğal görüntü sağladığını dile getiren Dalmış, “Pudralama tekniği ise doğal görüntü sağlayan kalem ve far gibi malzemelerle yapılanlar gerçekleştirilir. Flu görüntü sevenlerin en çok tercih ettiği uygulamadır. Kıl tekniği ile harmanlanarak uygulanabilir. Kaşta kılın az olduğu bölgelerde pudralama tekniği uygulanarak doğal bir sonuç elde edilir” dedi.

KARAR VERİRKEN UZMAN TAVSİYESİ ALIN

Yapılacak işlemlerden önce karar verirken uzman tavsiyesi alınması gerektiğini vurgulayan Dalmış, “Kaşına kontür yaptıracaklar hangi tekniği uygulatmaları gerektiği konusunda kararsız kalabilirler. Aslında karar vermede uzmanların tavsiyelerini dikkate almak en doğrusudur. Kıl ve pudralama tekniği arasında seçim yapmada gidilen merkezin uzmanına sözü bırakmak gerekir. Bazı durumlarda tek bir tekniğin uygulanması tam istenen sonucu vermez. İki tekniğin miks edilerek kullanılması sonuç daha doğal ve güzel olmasını sağlar” diye konuştu.