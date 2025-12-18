Kasım Garipoğlu kimdir? Kasım Garipoğlu hakkında neden yakalama kararı çıktı?

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.
KASIM GARİPOĞLU KİMDİR?
Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzenidir.1985 yılında İstanbul'da doğan Kasım Garipoğlu, iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğludur.
KASIM GARİPOĞLU HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI?
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.